Castigo instantâneo! Mulheres batem carro após jogarem ovos em residência Acidente foi filmado por vizinho da casa atacada que, segundo internautas, fica na cidade de Detroit, no Michigan (EUA)

Um vídeo compartilhado na rede social X, o antigo Twitter, mostra duas mulheres jogando ovos contra uma residência. Segundo comentários na postagem, a ação teria ocorrido na cidade de Detroit, no Michigan (EUA).

No entanto, o que chamou a atenção da web foi o desfecho do incidente, que não demorou muito para se tornar um acidente. Assista abaixo:

Além dos ovos, uma substância em pó também é lançada contra o endereço em questão.

A gravação acabou publicada no Reddit, onde alguns usuários disseram que o ex-companheiro de relacionamento de uma das mulheres mora na casa atacada.

Ainda não há informações sobre a ocorrência de feridos após a colisão dos veículos. Ou se as mulheres foram agredidas pela multidão que as perseguem na sequência do acidente.