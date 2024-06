Hora 7 |Do R7

Cliente diz quase ter engolido pedaço de dedo com unha enquanto saboreava sorvete Médico indiano lembra que pensou ter uma “grande noz” na boca, antes de fazer a descoberta chocante. Polícia local investiga o caso

Na última quarta-feira (12), o médico Brendan Ferrao, de Bombaim, na Índia, pediu três casquinhas de sorvete por meio de um aplicativo. No entanto, ao chegar à metade de uma delas, sentiu algo estranho na boca. Ao cuspir, afirma ter se deparado com um pedaço de dedo humano.

Cliente alega ter achado pedaço de dedo com unha em casquinha de sorvete (Reprodução/Vídeo/India Today)

“Inicialmente, pensei que poderia ser uma grande noz”, lembra Brendan, conforme reportado pela revista India Today. “No entanto, após olhar de perto, vi uma unha sobre ele.”

A embalagem da casquinha em questão informa que o produto havia sido produzido um mês atrás. “Esse é o cúmulo da negligência”, afirma, “preciso fazer um exame de sangue completo, pois o dedo humano pode ter contaminado o sorvete e, por sua vez, eu.”

Além dos cuidados médicos, Brendan também procurou a polícia local para reportar o caso. O pedaço de dedo acabou encaminhado para investigação forense.

Enquanto isso, a Yummo Ice Creams, empresa responsável pelo sorvete, emitiu comunicado no qual afirma ter suspendido a produção das casquinhas na fábrica terceirizada onde são feitas. “Isolamos o referido produto nas instalações, em nossos armazéns e estamos em processo de fazer o mesmo ao nível de mercado. Somos uma empresa cumpridora da lei e cooperaremos e apoiaremos totalmente as autoridades para investigar o assunto minuciosamente”, diz trecho do informe emitido.