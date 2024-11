Cobra-preta-de-barriga-vermelha interrompe festa de aniversário em casa australiana Serpente venenosa se escondeu em móvel que dá suporte à televisão. Assim que notou o réptil, morador imediatamente acionou profissional para capturá-lo Hora 7|Do R7 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

Um morador de Sidney, na Austrália, chamou alguns amigos para assistir a uma partida de futebol, em comemoração ao 24º aniversário dele. No entanto, a festa acabou interrompida por uma cobra-preta-de-barriga-vermelha.

Cobra-preta-de-barriga-vermelha interrompeu festa de aniversário na Austrália Reprodução/Sydney Snake Catcher

A serpente venenosa estava escondida em uma das divisões do móvel sob a TV que transmitia o jogo, até ser notada por Ryan, como o aniversariante se identificou em entrevista ao Yahoo News Austrália.

Uma semana antes, ele havia achado um pedaço de pele de cobra no andar de cima do imóvel. Ao ligar para um amigo veterinário, foi orientado “a calçar botas e a vestir calças compridas", contou. Assustado, Ryan contatou um especialista, que o tranquilizou, explicando que a espécie não deveria ser venenosa, uma vez que animais peçonhentos costumam ser achadas no térreo de casas, mais próximos ao chão.

No entanto, ao acionar o profissional durante o aniversário e reportar que se tratava de uma cobra-preta-de-barriga vermelha, o homem ficou chocado. “Ao contrário dos pítons, chegar ao segundo andar ou ao telhado é o último recurso para serpentes terrestres, porque, na maioria das vezes, elas tentarão escapar por outro caminho”, avaliou o especialista.

Apesar do susto, o apanhador conseguiu capturar o réptil com sucesso e ninguém saiu ferido.

Segundo o Yahoo, apesar de peçonhentas, não há registro da morte de seres humanos pela espécie em questão após uma picada. No entanto, o veneno dela é conhecido por efeitos a longo prazo, pelo poder de afetar órgãos e até o paladar das vítimas.

Homem é picado por cobra e leva animal ao hospital no litoral paulista

