Com 17 cm de diâmetro de língua, este homem detém o recorde mundial no quesito Órgão muscular de Sacha Feiner, da Bélgica, tem circunferência do tamanho entre uma bola de golfe e uma de tênis

Sacha Feiner, da Bélgica é um linguarudo! No entanto, não no sentido conotativo da coisa, mas no literal. O homem simplesmente possui o órgão muscular em questão com uma circunferência de 17 cm de diâmetro — o equivalente ao tamanho entre uma bola de golfe e uma de tênis.

Esse foi o segundo reconhecimento de Sacha pelo Livro Guinness dos Recordes. Em 2023, ele entrou na publicação com uma língua de 14,7 cm de diâmetro. No entanto, logo foi desbancado por Braydon McCullough, dos EUA, com uma língua de 16 cm de diâmetro.

Em entrevista ao site oficial do Guinnes, ele explicou o que fez para retomar o posto: “Percebi conseguir flexioná-la de forma mais equilibrada, mais em um formato quadrado, em vez de meus esforços anteriores, onde a medição aconteceu quando eu estava flexionando minha língua num formato mais parecido com o de um triângulo.”

O recordista ainda garante: “Não estou doente, não tomei hormônios ou fui à academia especialmente para isso. Mas, imagina o quão grande seria se eu tivesse!”

Com a confirmação do recorde, Sacha fez réplicas da própria língua para presentear os mais próximos.