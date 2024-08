Conheça o atual campeão mundial de luta livre com os dedos dos pés Ben Woodroffe defende o título da modalidade no próximo dia 31 de agosto, em Derbyshire, na Inglaterra Hora 7|Do R7 12/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aos 7 anos, Ben Woodroffe (à direita na foto abaixo) testemunhou o primeiro confronto de luta livre com os dedos dos pés da vida dele. No entanto, foi apenas há 10 anos que ele percebeu ter futuro na modalidade — da qual é o atual campeão mundial e cujo título defenderá pelo terceiro ano consecutivo no dia 31 de agosto.

Disputa de luta livre com os dedos dos pés Reprodução/Ben Woodroffe (via Daily Star)

Durante as lutas, os oponentes entrelaçam os dedos dos pés, na tentativa de imobilizar o outro — como em uma queda de braço. São previstas duas rodadas: a primeira, com o pé direito, a segunda, com o esquerdo. Em caso de empate, há um round de desempate.

Para essa edição do mundial, realizado desde 1994, em Derbyshire, na Inglaterra, Ben nutre grande expectativa, uma vez que o encontro marca o retorno do grande rival dele, conhecido como Nasty Nash.

“Ele tem 17 títulos de campeonato conquistados sob as meias”, explicou o campeão, conforme reportado pelo tabloide Daily Star. “Mas, estou confiante: meus dedos dos pés estão seriamente fortes após um regime rigoroso de banhos com bebida de aveia fortificante e exercícios.”

Ben acrescenta que pessoas do mundo todo participam do campeonato: “Canadá, França, China, Brasil e assim por diante”, exemplifica.