Conheça o ‘Carjitsu’, modalidade na qual lutadores se enfrentam no interior de um carro Hora 7|Do R7 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



O que dois lutadores profissionais de jiu-jitsu fazem no interior de um carro? Tentam se finalizar de todas as maneiras acessíveis ou possíveis! Esse é o objetivo do “Carjitsu”, modalidade que soma milhões de visualizações pelas redes sociais. Assista abaixo!

“Há algo extremamente visceral em assistir a esses caras e garotas se enfrentando”, avaliou Mike Salvaris, cofundador da empresa detentora dos direitos do Carjitsu, em entrevista ao jornal New York Post.

Segundo ele, até os cinegrafistas da atração se surpreendem com o que rola durante as lutas não recomendadas aos claustrofóbicos.

No carjitsu, lutadores duelam no interior de carro Reprodução/Instagram/@carjitsu_championship

A modalidade foi criada em 2020 pelo russo Vik Mikheev, à época estudante de pós-graduação na Kansas State University, nos EUA, e também faixa preta em judô e jiu-jitsu brasileiro.

Desde então, o Carjitsu conta com 30 competidores regulares.

Os embates sempre rolam em um modelo de veículo compacto lançado em 2005, escolhido com base na segurança, tamanho e preço acessível. O local dos encontros fica em um armazém, no estado do Missouri.

A disputa pode ter até três rounds, com duração de três minutos, caso não seja decidida em dois — sendo o último, na parte de trás do veículo. Cada competidor começa sobre os assentos da frente. Uma disputa de cara ou coroa decide quem ocupa o banco do motorista. Assim como no jiu-jitsu brasileiro, não valem socos nem chutes, apenas estrangulamentos. Um detalhe para essa técnica é a possibilidade de usar o cinto de segurança.

“Parte disso nem é jiu-jitsu — é apenas sobreviver lá dentro”, definiu o lutador e árbitro Kyron Bowen.