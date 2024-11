Criatura misteriosa aparece em zoológico e deixa especialistas perplexos O zoológico de Bristol, na Inglaterra, registrou imagens de uma criatura desconhecida utilizando armadilhas fotográficas noturnas Hora 7|Do R7 22/10/2024 - 17h22 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem capturadas da criatura por câmeras noturnas instaladas no zoológico Reprodução/Bristol Zoo Project/Facebook

Uma criatura misteriosa, de origem desconhecida, deixou os especialistas do zoológico de Bristol, na Inglaterra, intrigados, após ser capturada por uma câmera de visão noturna no habitat “Bear Wood”, um recinto especial do zoo, que abriga animais como ursos pardos, carcajus (também conhecidos como wolverines), linces e lobos. O fato curioso é que essa criatura não se assemelha a nenhuma dessas espécies.

Rosie Sims, gerente de engajamento público do zoológico, comentou a descoberta: “A aparição dessa criatura, que parece saída de um mito, é um grande enigma para todos nós no Bristol Zoo Project”. Alguns funcionários, num tom de brincadeira, já estão até comparando a aparição misteriosa com famosas lendas britânicas, como o monstro do Lago Ness.

A criatura, que foi registrada algumas vezes, aparenta ser um mamífero quadrúpede, parece possuir “asas” saindo de suas costas, mas até agora permanece impossível de identificar. A equipe o avistou enquanto analisava imagens capturadas por armadilhas fotográficas usadas para monitorar as espécies no local.

Atualmente, o Bristol Zoo Project está passando por uma importante reformulação, com foco em aumentar seus esforços de conservação, já que 78% das espécies abrigadas estão ameaçadas e fazem parte de programas de preservação. A meta do zoológico é de que até 2025, esse numero suba para 90%. O surgimento dessa nova criatura, embora misteriosa, reforça a importância da contínua vigilância e estudo da fauna local, evidenciando o compromisso do zoológico em proteger espécies, conhecidas ou ainda não descobertas.