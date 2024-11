Descoberta bizarra em praias australianas intriga banhistas: ‘Assustador e nojento’ Estranhas criaturas presas a troncos e objetos flutuantes geram curiosidade e espanto entre banhistas Hora 7|Do R7 30/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 02h00 ) twitter

Moradora local, que trabalha passeando com cachorros, encontrou a estrutura em uma de suas caminhadas Reprodução/Facebook/Vicki Evans

Uma descoberta incomum nas praias da Austrália tem gerado espanto e debates nas redes sociais. Nas últimas semanas, objetos cobertos de crustáceos estranhos surgiram em praias tanto na costa leste quanto no sul do país, intrigando moradores e turistas. Em Horseshoe Bay, ao sul de Adelaide, uma estrutura de cerca de três metros, coberta por criaturas semelhantes a vermes, foi encontrada por uma moradora local durante sua caminhada matinal. Em Port Stephens, na praia de Birubi, um tronco coberto de crustáceos foi descrito como “assustador e nojento” por um dos moradores da área.

Os habitantes se mostraram divididos entre fascínio e repulsa ao observar o estranho fenômeno. Muitos descreveram o objeto como algo “saído de um pesadelo”, enquanto outros comentaram que a visão da estrutura flutuando no mar os faria “sair correndo”. Nas duas aparições, os animais foram identificados como cracas pescoço de ganso (goose barnacles, em inglês), uma espécie de crustáceo com longos pedúnculos, comuns em áreas marinhas e, muitas vezes, encontrados em troncos e em outros objetos flutuantes. Essas cracas não oferecem nenhum perigo aos banhistas, são completamente inofensivas e se alimentam de pequenos pedaços de comida levadas pela maré.

Especialistas, como a ecologista marinha Zoe Doubleday, explicaram que essas cracas são crustáceos, e usam suas “pernas” para capturar pequenas partículas de alimento na água. “Eles são realmente incríveis e se alimentam de forma única”, comentou Doubleday ao The Advertiser, jornal local de Adelaide. Segundo ela, esses crustáceos tendem a se fixar em objetos que ficam submersos por longos períodos, criando agrupamentos densos.

Nas redes sociais, o fenômeno gerou intensa discussão, com alguns australianos sugerindo que os pequenos animais poderiam ser aproveitados como iguarias culinárias. Apesar da aparência estranha, esses crustáceos são considerados raros e valiosos em várias partes do mundo, com pratos que podem chegar a custar centenas de dólares.

Veja mais fotos:

Cracas pescoço de ganso foram encontradas pelo litoral da Austrália Reprodução/Facebook/Vicki Evans

