Designer de aromas garante te fazer sentir qualquer cheiro, como ‘cocô de dragão’ Tasha Marks trabalha com a personalização de odores para museus, galerias e edifícios históricos Hora 7|Do R7 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tasha Marks se define como uma “designer de aromas, historiadora e artista” capaz de te fazer sentir o cheiro de qualquer coisa que você possa imaginar. “Trabalho em estreita colaboração com curadores”, explicou em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Eles me enviam muitas informações — não precisa ser relacionado ao cheiro. Só quero saber tudo sobre isso e começar a imaginar como pode ser.”

Designer de aromas garante recriar qualquer cheiro Reprodução/Instagram/@avmcuriosities

Os clientes de Marks costumam ser museus, galerias e edifícios históricos. Os pedidos, trabalhados com o auxílio de perfumistas e químicos, contam com uma biblioteca de fragrâncias, que inclui as mais curiosas possíveis. “Há cocô de lontra, cocô de dragão… Há um chamado apenas de ‘cocô’”, informou. “É sobre contar histórias.”

No momento, ela trabalha em uma exposição para a Biblioteca Britânica, sobre a vida de mulheres medievais. Os aromas projetados incluem o de um perfume para cabelo e o de um purificador de hálito do século XI, inspirados em descrições da época.

Em paralelo, Marks também produz aromas para o Fundo Nacional para Locais de Interesse Histórico ou Beleza Natural do Reino Unido (National Trust, em inglês). Ela conta que um dos odores simula o cheiro de uma batalha: “Sangrento e esfumaçado, coberto de palha e terroso.”

“O olfato tem essa grande vantagem de que você tem que estar lá para senti-lo. Então, ele traz as pessoas para museus e galerias e é uma experiência pública coletiva agradável”, defendeu.