‘Disco-voador’ é parado pela polícia em rodovia por excesso de velocidade Flagrante curioso foi registrado por autoridades em via que corta o condado de Crawford, no Missouri (EUA)

Um veículo em formato de disco-voador acabou parado por autoridades do condado de Crawford, no Missouri (EUA), após exceder o limite de velocidade de uma rodovia local. O flagrante totalmente inusitado acabou compartilhado no Facebook.

'Disco-voador' parado por 'excesso de velocidade', nos EUA Reprodução/Facebook (via Daily Star)

“Bem, você nunca sabe o que estará viajando pelo condado de Crawford, mas esse foi um pouco fora deste mundo”, brinca a postagem da polícia na rede social de Mark Zuckerberg. “Houve uma breve conversa sobre a sua saída do espaço, correção, registro fora do estado, mas ele nos garantiu que cuidaria dessa questão quando retornasse a Krypton.”

Segundo os oficiais, o condutor, identificado como Steve Anderson, estava a caminho de um festival na região. “Ele também foi avisado sobre nossa aplicação rigorosa de velocidade na rodovia interestadual”, informou a publicação citada acima.

Em entrevista ao veículo Indy Star, em 2013, Steve contou ter levado cerca de oito meses para concluir a “espaçonave” e que havia “perdido a noção” do quanto desembolsou para concluí-la.

“Adoro ir ao drive-thru do McDonald’s”, revelou à época.