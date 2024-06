Hora 7 |Do R7

Do longo ao mullet: mulher troca de penteado após batedeira elétrica ficar presa nos cabelos Acidente com eletrodoméstico ocorreu enquanto moradora de Preston, na Inglaterra, tentava fazer pizza

Alto contraste

A+

A-

Natalie Walker, 38, vive na cidade de Preston, na Inglaterra. Recentemente, ela foi obrigada a trocar de penteado após um acidente com uma batedeira elétrica, enquanto tentava preparar uma pizza. Isso porque, o eletrodoméstico em questão ficou preso ao cabelo de Natalie.

Batedeira ficou presa nos cabelos de Natalie Walker Reprodução/Natalie Walker

“Estava com o meu telefone apoiado para fazer massa de pizza, amassando com a mão, mas não estava amassando direito, então peguei o batedor”, explicou. “Algo me distraiu por um segundo e, em seguida, meu cabelo ficou preso. Pensei ‘isso não pode estar acontecendo!’”

Como consequência, Natalie precisou cortar o cabelo, que de longo passou para o formato mullet.

“Está crescendo muito lentamente. Mas, antes era longo e loiro, agora são apenas tufos. Uso uma presilha de cabelo para tentar esconder”, desabafou.

Publicidade

Para completar, Natalia, que compartilhou informações sobre o acidente no TikTok, disse ser reconhecida nas ruas por quem acessou o conteúdo dela na rede. “Tive algumas pessoas perguntando ‘você é a garota que prendeu o cabelo em um batedor?’ Digo que sim, e as pessoas me fazem perguntas sobre como foi doloroso.”

Ela também garante que, de agora em diante, usará apenas a batedeira manual ao invés da elétrica.