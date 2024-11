Empresa anuncia venda dos menores cubos mágicos do mundo: R$ 30 mil a unidade Quebra-cabeça tridimensional é feito de alumínio e só pode ser resolvido com o auxílio de uma pinça Hora 7|Do R7 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h00 ) twitter

Em agosto deste ano, o Livro Guinness dos Recordes reconheceu que a fabricante de brinquedos japonesa MegaHouse produziu o menor cubo mágico já feito no planeta. Com isso, a empresa agora quer faturar em cima da micro façanha.

O menor cubo mágico do mundo Reprodução/TM & Spin Master Toys UK Limited (via New York Post)

Segundo o jornal New York Post, o cubinho, que só pode ser resolvido com o auxílio de uma pinça, foi anunciado no site da MegaHouse ao preço de 777.777 ienes — valor equivalente a R$ 29.356,45, na cotação atual.

As entregas estão previstas para abril de 2025.

O brinquedo giratório mede 4,90 mm de largura, 4,92 mm de altura e 4,99 mm de comprimento. Menor do que uma unha!

“O cubo mágico de 5 milímetros é o resultado da trindade de máquinas, ferramentas de corte e paixão dos jogadores”, explicou Kiyokazu Saito, presidente da Iriso Precision, uma das empresas envolvida no projeto.