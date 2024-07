Este shopping nos EUA entrou em declínio após mulher ter sido assassinada em área próxima

Alto contraste

Em 25 de setembro de 1992, Christina Marie Brown foi encontrada morta com um tiro na nuca, no caminho entre o Shopping Owings Mill, na cidade homônima dos EUA, e uma estação de metrô local. Somado a uma série de outras ocorrências, o crime marcou o declínio do centro comercial de luxo com mais de 150 lojas e restaurantes, inaugurado seis anos antes.

Segundo o tabloide Daily Star, Christina foi assassinada enquanto reagia a uma tentativa de assalto, 10 minutos após ter deixado o trabalho.

Somado à insegurança nas redondezas, o shopping retratado pelo explorador urbano Matthew Christopher, do Abandoned America (América Abandonada, em tradução literal), também não resistiu à concorrência na região.

Ainda assim, o interior do estabelecimento só foi fechado em 2015 e as últimas lojas no ano seguinte, quando a estrutura começou a ser demolida.

“O shopping em si estava quase destruído quando estive lá, mas havia pedaços estranhos de personalidade ainda presos a esse plano”, lembra Matthew , em postagem no site oficial do projeto.

“Foi uma experiência surreal, pois a demolição estava em andamento; certas áreas foram completamente despojadas de personalidade, mas outras ainda ecoavam os dias em que os compradores lotavam as lojas e o shopping em si era, se não uma coisa bela, pelo menos impressionante como um santuário para produtos de varejo”, concluiu.