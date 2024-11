Garçonete revela ter fobia de ketchup: ‘O cheiro, até a cor, me faz tremer’ Alexandriah Govan, 23, conta que estado emocional surgiu após a irmã despejar um frasco do produto sobre ela, quando criança Hora 7|Do R7 23/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h12 ) twitter

Uma garçonete de Glasgow, na Escócia, revelou ter fobia de ketchup, em vídeo compartilhado recentemente no TikTok. Assista abaixo!

“Pior momento do dia”, escreveu Alexandriah Govan, 23, na legenda da gravação.

Segundo ela, a curiosa situação surgiu após a irmã despejar um frasco do produto sobre ela, quando criança. “O cheiro, até a cor, me faz tremer”, descreveu a jovem, em entrevista à agência de conteúdo Jam Press.

“Quando pego ketchup no meu trabalho, tenho que me esconder“, contou. ”Acho que o aroma de vinagre é o que mais me desanima."

Nos comentários da publicação, internautas se dividiram entre os que se identificaram com a fobia e os que acharam a história uma bobagem. “Realmente pensei que eu era a única pessoa no mundo com medo de ketchup", escreveu um comentarista. “É ketchup, dá um tempo", repreendeu outro.

Garçonete afirmou ter fobia de ketchup Reprodução/TikTok/@alexandriahgovanx