Homem considerado obeso descobre ser portador de tumor gigantesco Thomas Kraut, 59, foi submetido à cirurgia, quando médicos removeram 27 kg de tumor gorduroso do abdômen dele Hora 7|Do R7 05/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h52 )

Há 12 anos, o alemão Thomas Kraut, 59, foi diagnosticado com obesidade e diabete tipo 2. À época, ele recebeu uma prescrição de Ozempic e programas de nutrição e perda de peso. No entanto, o abdômen dele continuava a crescer.

Thomas Kraut, 59, era portador de um tumor de 27 kg Arquivo Pessoal

Apenas recentemente, pouco antes de uma cirurgia, um médico percebeu que Kraut estava acima do peso, principalmente, devido a um tumor maligno gigante. “Ele pressionou o meu estômago. Era duro e não mole, como no caso da gordura”, lembrou o paciente, conforme reportado pelo jornal New York Post. “Além disso, eu tinha perdido tanto peso com a mudança na dieta e Ozempic que meu rosto e braços estavam muito finos. Só minha barriga estava enorme. O médico até disse que eu estava desnutrido.”

Duas semanas depois, o alemão, que vive na Noruega, acabou diagnosticado com um tumor gorduroso raro.

O procedimento para a retirada da massa em questão durou 10h, pesava 27 kg e media 52,3 cm de diâmetro.

Ainda assim, Kraut perdeu parte do intestino delgado e do rim direito, além de ainda possuir tecido cancerígeno no organismo. “Vou a um psicólogo a cada duas semanas. Tenho que ir ao oncologista duas vezes por ano, porque ainda tenho tecido tumoral dentro de mim, que está crescendo. Disseram-me que ele não pode ser removido porque está conectado a vários órgãos”, informou.

