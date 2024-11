Homem é condenado após invadir propriedades para cheirar sapatos Comportamento do réu perturbava os vizinhos, em Tessalônica, na Grécia. Ele foi encaminhado à terapia Hora 7|Do R7 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

Pouco antes do amanhecer, no dia 8 de outubro, um homem de 28 anos foi preso pela polícia da cidade de Tessalônica, na Grécia, após ser encontrado no jardim da casa de um vizinho, cheirando os sapatos dos moradores do local.

Homem de 28 anos cheirava sapatos dos vizinhos Reprodução/CCBY/Martin Kozák — 25/02/2009

O caso foi levado ao tribunal onde, segundo a agência de notícias Associated Press, o réu não soube explicar o motivo para tal comportamento.

Testemunhas acrescentaram que, apesar do hábito, ele nunca apresentou sinais de violência durante o ato.

Ciente de que ao menos três incidentes semelhantes ocorreram nos últimos seis meses, o juiz impôs ao réu uma pena de um mês de prisão e a obrigatoriedade no comparecimento a sessões de terapia.

