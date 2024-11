Homem escapa da morte após ser atingido por descarga elétrica de mais de 4.000 Volts John Pendleton tinha apenas 5% de chance de sobreviver ao acidente. Ele sofreu hemorragia, lesão cerebral e fratura no crânio, passando mais de dois meses no hospital Hora 7|Gabriela Pastorelli, do R7 14/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h28 ) twitter

John Pendleton passou por uma longa e complexa operação de 12 horas Reprodução/Instagram/@johnarcingaheadapparel

Um homem chamado John Pendleton, de 36 anos, sobreviveu após ser eletrocutado por 4.160 volts. Ele estava em mais um dia de trabalho como minerador de rochas em um maquinário que funcionava com eletricidade de alta voltagem quando foi atingido por uma descarga elétrica.

Segundo o jornal Mirror, John tinha apenas 5% de chance de sobreviver ao acidente. Ele sofreu uma hemorragia, lesão cerebral e uma fratura no crânio, além de passar mais de dois meses no hospital.

John Pendleton passou por uma longa e complexa operação de 12 horas, que incluiu um enxerto de pele.

Nessa cirurgia, os médicos usaram um músculo de suas costas para reconstruir parte de sua cabeça.

Ele e sua esposa, Tiffany Pendleton, compartilham um pouco de seu estilo de vida nas redes sociais, e Pendleton exibe suas cicatrizes. “A primeira vez que realmente me olhei no espelho, eu estava com curativos – não vi o quão ruim minha cabeça estava", relata.

“O lado direito do meu rosto estava queimado em toda a minha bochecha. Aquela pele estava derretendo do meu rosto”, afirma ele.