Homem recebe mais de 240 picadas após cruzar com enxame de vespas

Ao final de um passeio com a esposa pela região rural de Brecon, no País de Gales, Andrew Powell cruzou com um enorme enxame de vespas. No período de 1 minuto, ele foi picado pelos insetos mais de 240 vezes.

Andrew Powell foi picado por vespas mais de 240 vezes Reprodução/Andrew Powell (via Daily Star)

“Corri para dentro de casa, mas naquele momento esqueci de fechar a porta atrás de mim e elas entraram”, lembra Powell, conforme reportado pelo tabloide Daily Star.

Imediatamente, Gina, a esposa do homem, jogou água fria sobre ele, que correu para o chuveiro. “O chão ficou preto com tantas vespas. Devia haver milhares. Estavam por toda a janela e no parapeito também. Era como estar no meio de um ninho”, descreveu.

Diante da emergência, Powell foi levado ao pronto-socorro por um vizinho, onde ele recebeu doses de adrenalina e morfina.

Ele acabou transferido para outro hospital, de onde já teve alta para se recuperar em casa.