Homem vive há meses em abrigo subaquático para quebrar recorde: 'Ainda sou casado' O alemão Rüdiger Koch mergulhou nesse objetivo em 26 de setembro e quer voltar à terra firme no dia 24 de janeiro Hora 7|Do R7 06/12/2024 - 03h38 (Atualizado em 06/12/2024 - 03h38 )

Na busca de uma marca no Livro Guinness dos Recordes, o alemão Rüdiger Koch, 59, passou a morar, desde 26 de setembro, em uma cápsula subaquática na costa de Puerto Lindo, Panamá, no Mar do Caribe. Assista abaixo!

Koch quer passar o maior tempo vivido em um habitat fixo embaixo d'água. O recorde atual pertence ao americano Joseph Dituri, que passou 100 dias em outra cápsula, submersa em um lago da Flórida (EUA).

Sendo assim, o alemão planeja retornar à terra firme em 24 de janeiro, 120 dias depois do mergulho.

"A última vez que verifiquei, ainda era casado”, brincou Koch, em entrevista à agência de notícias AFP.

O abrigo subaquático está há 10 m de profundidade e tem 30 metros quadrados. Segundo o jornal New York Post, possui banheiro, TV, computador, bicicleta ergométrica, ventiladores, internet via satélite e energia solar. O que possibilita o alemão seguir com o trabalho dele como engenheiro espacial.

Rüdiger Koch vive em um abrigo subaquático no Caribe Reprodução/YouTube/Ocean Builders

Em entrevista à CBS News, ele disse não sofre nem um pouco com a empreitada. Mas, admite: “Às vezes eu gostaria de mergulhar.”

Além disso, o isolamento de Koch tem um lado científico. Segundo ele, a ideia “é provar que os mares são, na verdade, um ambiente viável para a expansão humana.”

