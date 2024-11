Idosa de 104 anos viraliza na internet com seu curioso ‘chifre’ A protuberância, que atualmente mede cerca de 10 cm, se desenvolveu ao longo de vários anos Hora 7|Do R7 30/10/2024 - 12h47 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h47 ) twitter

Os médicos identificaram essa protuberância como um corno cutâneo, frequentemente associado à exposição prolongada ao sol Reprodução/Douyin/@娱乐瓜宝

Uma idosa chinesa de 104 anos, chamada Chen, viralizou nas redes sociais após mostrar uma “protuberância” que se formou na sua testa devido a uma condição chamada queratose. Sua história chamou a atenção não apenas pela singularidade do caso, mas também pela forma como ela lida com a situação, mantendo um espírito positivo e um estilo de vida ativo.

De acordo com o jornal New York Post, o vídeo repercutiu na rede social Douyin, a versão chinesa do TikTok, gerando discussões sobre saúde. A protuberância, que atualmente mede cerca de 10 cm, se desenvolveu ao longo de vários anos.

Os médicos identificaram essa protuberância como um corno cutâneo, frequentemente associado à exposição prolongada ao sol. Embora esses crescimentos sejam, em sua maioria, benignos, especialistas recomendam que sejam monitorados devido ao pequeno risco de se tornarem malignos.

Essa orientação é crucial para garantir a saúde de pacientes idosos como Chen, que demonstram resiliência e força diante de condições médicas incomuns.