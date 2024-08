Indigesto! Águia não consegue voar após encher a barriga com guaxinim Ave símbolo dos EUA acabou resgatada por especialistas. Raio-x mostrou pata de mamífero não digerida no estômago do animal Hora 7|Do R7 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



Uma águia-de-cabeça-branca aparentemente ferida chamou a atenção de frequentadores de um parque em Republic, no Missouri (EUA). No entanto, a falta de mobilidade não tinha a ver com nenhuma lesão, e sim, com um guaxinim mal digerido.

Águia-de-cabeça-branca comeu guaxinim e não conseguiu voar Reprodução/Facebook/Wilson's Creek National Battlefield

“A ave, originalmente relatada como ferida, foi encontrado saudável, mas cheia de [guaxinim] — em outras palavras, gorda demais para voar”, diz postagem no Facebook do Campo de Batalha Nacional de Wilson’s Creek, local da ocorrência.

A águia acabou encaminhada a um zoológico local para realizar um exame de raio-x. No resultado, a pata do guaxinim engolido ainda estava no estômago da comilona.

Ainda assim, os profissionais que atenderam ao chamado conseguiram reabilitar o animal.

“A águia foi solta perto de onde foi encontrada, conforme as leis federais e estaduais”, acrescentou a publicação mencionada acima.