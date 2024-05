Hora 7 |Do R7

Jacaré é resgatado da casa de idosa de 104 anos: ‘Não podemos algemá-lo’ Operação inusitada foi registrada em residência de Jacksonville , na Flórida (EUA). Felizmente, tanto a moradora quanto o réptil saíram ilesos do encontro

Um jacaré com 1,5 m de comprimento errou de endereço, ao entrar na casa de uma moradora de 104 anos, em Jacksonville , na Flórida (EUA). Felizmente, a polícia local foi acionada, antes que algo mais grave ocorresse tanto à idosa quanto para o réptil invasor.

“Não podemos algemá-lo”, brincaram as autoridades, em postagem no Instagram, que detalha o resgate do animal.

A captura foi realizada por um caçador licenciado “ansioso para entrar em ação e ajudar a avó a dizer ‘até mais, jacaré’”, diz o texto.

A publicação também informa que o animal “está vivo e bem” e acabou realocada em lugar seguro.

“Tudo em um dia de trabalho”, finaliza o texto.