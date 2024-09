Japonês afirma dormir entre 30 e 45 minutos por dia para ganhar mais horas de atividade Daisuke Hori, 40, garante que, ‘praticar esportes e beber café uma hora antes de comer’, evita a sonolência Hora 7|Do R7 04/09/2024 - 14h24 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h27 ) ‌



O guru japonês Daisuke Hori tem 40 anos e afirma dormir entre 30 e 45 minutos por dia. A rotina, segundo ele, começou há 12 anos, visando maior eficiência no trabalho, com mais horas de atividade por dia.

O japonês Daisuke Hori afirma dormir entre 30 e 45 minutos por dia Reprodução/Facebook/daisuke.hori.77

“Desde que você pratique esportes ou beba café uma hora antes de comer, pode evitar a sonolência”, explicou Hori, em entrevista ao jornal South China Morning Post.

Ele, inclusive, fundou uma associação para ministrar aulas sobre sono e saúde, a Japan Short Sleepers Training Association. “Pessoas que precisam de foco sustentado no trabalho se beneficiam mais de um sono de alta qualidade do que de um sono longo”, defendeu. “Médicos e bombeiros têm períodos de descanso mais curtos, mas mantêm alta eficiência.”

No currículo online de Hori consta que ele já ensinou mais de 2.100 alunos a dormirem menos.

Apesar do modo de vida peculiar do japonês, médicos não recomendam a adoção de um período de sono ultracurto: “É recomendado que adultos durmam de sete a nove horas por dia. O sono é um período importante para o corpo e o cérebro se recuperarem e se repararem”, disse Guo Fei, neurologista do Hospital de Shenzhen, em declaração ao South China Morning Post. “A privação crônica do sono pode levar ao declínio da memória, enfraquecimento da imunidade, transtornos de humor e aumento do risco de doenças cardiovasculares”, acrescentou.