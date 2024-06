Hora 7 |Do R7

Jiboia chamada Ronaldo dá à luz 14 filhotes, mesmo sem ter contato com outra serpente Jiboia-vermelha passou nove anos em cativeiro sendo considerada macho, até reproduzir por meio do raro fenómeno da partenogênese

Uma jiboia-vermelha virgem chamada Ronaldo surpreendeu pesquisadores e funcionários do City of Portsmouth College, na Inglaterra, ao dar à luz 14 filhotes.

Jiboia chamada Ronaldo deu à luz 14 filhotes Reprodução/Facebook/City of Portsmouth College

Além de ter passado nove dos 13 anos de vida sendo considerada macho — período em que passou a viver no local —, a serpente em questão também não teve contato com nenhum outro indivíduo da espécie durante esse tempo.

“Ronaldo parecia um pouco mais gordo do que o normal, como se tivesse comido uma grande refeição, mas nunca pensamos por um momento que ele, ou deveríamos dizer que ela, estava grávida”, explicou Peter Quinlan, especialista em répteis da instituição.

No entanto, apesar do gênero real do animal ter ficado claro apenas agora, esse tipo de procriação pode ser raro, porém cientificamente explicável. Trata-se da partenogênese, reprodução assexuada na qual os embriões se desenvolvem sem fertilização e onde apenas os gametas femininos podem dar origem a outros indivíduos.

Ainda assim, segundo Quinlan, a gravidez de Ronaldo foi apenas a terceira com essas características, documentada no mundo em uma jiboia de cativeiro.