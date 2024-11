Jovem cai em buraco ao tentar recuperar celular e fica presa por sete horas Matilda Campbell, 23 anos, caiu ao tentar recuperar o celular e precisou de uma operação de resgate complexa para ser retirada do local Hora 7|Do R7 30/10/2024 - 16h52 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h52 ) twitter

A mulher estava caminhando em New South Wales, Austrália, quando caiu Reprodução/NSW Ambulance

Uma jovem de 23 anos viveu momentos de tensão ao cair em uma fenda estreita entre duas grandes rochas, permanecendo presa de cabeça para baixo por sete horas até ser resgatada. Segundo informações da NSW Ambulance e do tablóide Mirror, Matilda Campbell, da Austrália, estava caminhando na região de Hunter Valley quando seu celular caiu entre as rochas. Na tentativa de recuperar o aparelho, ela se desequilibrou e ficou presa de maneira que não conseguia se mover para sair.

Os amigos da jovem tentaram retirá-la por cerca de uma hora, mas não tiveram sucesso, o que os levou a chamar ajuda especializada. A equipe de resgate montou uma estrutura de madeira ao redor da área para facilitar o acesso. Durante o resgate, Campbell ficou com apenas os pés visíveis na pequena abertura, enquanto os socorristas se preparavam para remover pedras pesadas que obstruíam o caminho.

Os socorristas usaram moldes de madeira para ajudar no resgate Reprodução/NSW Ambulance

Em entrevista, Matilda descreveu a dificuldade de estar imobilizada e o desconforto do ambiente. “Havia sujeira por toda parte, e eu podia ver aranhas à distância,” relatou. O socorrista Jason Sattler, da equipe voluntária de resgate, comentou ao jornal ABC que, ao chegar ao local, tudo que podiam ver eram as solas dos sapatos de Matilda. “Poderia ter sido fatal com a exposição ao ambiente e a fome,” disse ele, ressaltando a complexidade do resgate, que envolveu a remoção de pedras de até 500 kg.

Após passar três dias em observação no Hospital John Hunter, Campbell foi tratada por ferimentos no rosto, quadril, costas e ombro, além de uma vértebra fraturada. Apesar do trauma, ela se sente grata por não ter sofrido mais danos. “Celulares podem ser substituídos, mas a vida não”, afirmou ela. Em uma reunião com os socorristas, a jovem expressou sua profunda gratidão: “Eu não estaria aqui hoje se não fosse por eles, sou extremamente grata pelo trabalho incrível que fizeram”.

