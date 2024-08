Ken Humano vira frentista e mostra mudança de vida nas redes; veja Felipe Máximo, de 20 anos, mudou seu estilo de vida drasticamente em busca de trabalho Hora 7|Do Estadão Conteúdo 06/08/2024 - 15h34 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h34 ) ‌



Felipe Máximo, que ficou conhecido por tentar se parecer com o boneco Ken, desistiu de se espelhar no personagem para viver uma vida mais comum. Natural de Peruíbe, no litoral paulista, o jovem mudou para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho. Recentemente, ele começou a trabalhar como frentista em um posto de gasolina.

Em busca de trabalho, Felipe Máximo mudou de aparência (Reprodução/Instagram/@felipeadambr)

No novo cargo, Máximo deixou de lado a maquiagem e peruca, que marcavam a imagem de Ken, para assumir um rosto bem diferente: cavanhaque, óculos espelhados e uniforme de trabalho. Na sua conta do Instagram, ele fala sobre como sua rotina de trabalho no posto é intensa.

“Saio de casa por volta de 3h30, essa está sendo a rotina do ‘Mister Adam’. Sem mais delongas, às 5h40 tenho que estar entrando no trabalho, e saio só às 14 horas” contou o frentista que agora assumiu a alcunha de Felipe Adam nas redes e gosta de falar de si na terceira pessoa.

Antes, quando sonhava em ser igual ao Ken, Mister Adam preferia usar maquiagem e lentes de contato para se aproximar das formas do boneco. Ele revelou não ter feito nenhum procedimento estético, apesar de dizer ter vontade. Antes disso acontecer, acabou desistindo e passou a trabalhar como auxiliar de pedreiro.