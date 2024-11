Lagartos invasores ‘do tamanho de cachorros’ causam estragos no sul dos EUA Espécie original da América do Sul pode provocar estragos consideráveis ao ecossistema local Hora 7|Do R7 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 ) twitter

O Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, nos EUA, emitiu um alerta sobre a presença desproporcional de lagartos teiús na região. Isso porque, a espécie é considerada invasora e capaz de provocar estragos consideráveis ao ecossistema local.

Lagartos invasores causam problemas nos EUA Reprodução/CCBY/Donar Reiskoffer — 21/7/2011

Conforte reportado pelo tabloide Daily Mail, especialistas acreditam que a proliferação desses lagartos tenha origem em tutores desses animais que o soltaram em áreas verdes, a partir do momento em que cresceram demais. Veículos locais, inclusive, afirmam que os teiús chegam a alcançar “o tamanho de cachorros”.

Afinal, esse réptil pode chegar a 1,5 m de comprimento.

Nativos do Paraguai, Uruguai e Argentina, eles não são conhecidos por atacar humanos. No entanto, são predadores, que podem se alimentar de espécies ameaçadas de extinção no sul dos EUA.

‌



Segundo o Daily Mail, Rudy Mancke, um naturalista local falecido no ano passado, defendia que os lagartos invasores fossem capturados.

Moradores da Carolina do Sul têm permissão para caçá-los. Mas, apenas em áreas específicas.

‌



