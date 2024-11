Lago Natron: animais viram ‘pedra’ após mergulharem nestas águas Corpo hídrico altamente alcalino ao norte da Tanzânia, na África, é o cemitério de milhares de animais. Local serviu de inspiração para ensaio do fotógrafo de vida selvagem Nick Brandt Hora 7|Do R7 29/11/2024 - 20h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h10 ) twitter

O Lago Natron, no Vale do Rift, na Tanzânia, é o cemitério de diversos animais que inadvertidamente tiveram contato com as suas águas. Isso porque, trata-se de um corpo hídrico altamente alcalino, capaz de calcificar qualquer vítima desavisada.

“Se um corpo cair em qualquer outro lugar, ele se decompõe muito rapidamente, mas, na beira do lago, fica incrustado em sal e permanece lá para sempre”, explicou o ecologista David Harper, em entrevista ao site de notícias do canal NBC News.

O aspecto macabro da região serviu de inspiração para um ensaio do fotógrafo de vida selvagem Nick Brandt (acima): “Peguei essas criaturas como as encontrei na costa e as coloquei em posições ‘vivas’, trazendo-as de volta à ‘vida’“, relatou o profissional à NBC.

Segundo a emissora, as mortes de animais acontecem quando eles sobrevoam o Lago Natron e, em dado momento, entram em contato com a água.

No entanto, tamanha letalidade torna o local pacífico para o acasalamento de uma espécie de flamingo.

Animais que caem no Lago Natron, na Tanzânia, morrem 'petrificados' Reprodução/Instagram/@nickbrandtphotography

“Após se banquetearem com algas espirulina de lagoas próximas, os flamingos migram para esse deserto árido", diz o texto da NBC. “Se o nível da água estiver bom, eles cortejam nas ilhas temporárias de sal e fazem ninhos de lama com poeira vulcânica."

