Madrinha recusa ir em casamento após ser proibida de levar marmitas fitness A modelo brasileira Tiele Azambuja argumentou que a cerimônia duraria 12 horas e, como ela come a cada três horas, não faria sentido não levar as próprias refeições Hora 7|Do R7 20/11/2024 - 13h56 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A modelo brasileira Tiele Azambuja, 29, deixou de ser madrinha do casamento de uma amiga após ser proibida de levar a própria comida ao evento. A revelação foi feita por ela, em entrevista ao site de entretenimento britânico Need To Know.

Tiele Azambuja deixou de ser madrinha de casamento após proibição Reprodução/Instagram/@tiele.azambuja

“A cerimônia inteira duraria quase 12 horas e, como me alimento a cada três horas, não faria sentido não levar minhas refeições", argumentou Azambuja.

"Pular a dieta não era uma opção, embora eu já tivesse comprado o vestido."

No entanto, segundo Azambuja, a noiva sentiu que as marmitas fitness distrairiam os convidados. “Entendo ser o dia dela, mas também preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde", defendeu.

‌



Apesar de chateada, a amiga aceitou a recusa da modelo. “Não foi fácil tomar essa decisão. Mas, não poderia ir contra tudo que construí ao longo dos anos por um dia", pontuou.

Gracyanne Barbosa come iscas de carne congelada por falta de tempo

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5