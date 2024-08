Manifestante tenta atingir policiais com lixeira pegando fogo, mas falha miseravelmente Cena lamentável foi registrada durante protestos na Inglaterra, desencadeados por onda de desinformação Hora 7|Do R7 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Recentemente, uma onda de desinformação sobre a origem de um jovem que matou três crianças no Reino Unido provocou diversos protestos em cidades locais. Vários deles terminaram em confronto com as autoridades. Nesse contexto, uma manifestante viralizou na rede social X, o antigo Twitter, após tentar atingir policiais com uma lixeira pegando fogo. Isso porque, ela falhou miseravelmente na missão. Assista abaixo:

Imagine doing jail time for this stupidity. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/b5v1RsKaX5 — Dilly Hussain (@DillyHussain88) August 5, 2024

“Imagine ser presa por essa estupidez”, escreveu o autor da postagem acima.

Segundo o tabloide Daily Star, a cidadã em questão virou motivo de chacota dos próprios companheiros de protesto, antes de ser detida pelos agentes ameaçados por ela.

Os espectadores da cena lamentável também não perderam a oportunidade de zombar da manifestante desastrada.

“Ela se entregou enquanto cometia o crime”, observou um internauta. “Ele nem pensou nela”, apontou outro, em referência ao rapaz que a acompanhava antes do tombo.