Marmota é resgatada após ficar presa em máquina de pegar bichinhos de pelúcia ‘Prêmio’ incomum foi encontrado por garotinha de 12 anos, que se divertia com a família em sorveteria de Duncansville , nos EUA Hora 7|Do R7 24/08/2024 - 03h19 (Atualizado em 24/08/2024 - 03h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Enquanto estava em uma sorveteria de Duncansville , nos EUA, Serenity Myers, de 12 anos, avistou uma marmota real presa na máquina de pegar bichinhos de pelúcia do local. “Contei ao papai, à vovó, e então à moça que estava no balcão. Ela não parecia acreditar em mim”, lembrou a garotinha, em entrevista ao jornal Washington Post.

Ainda convicta, Serenity conseguiu levar outro funcionário até a atração, que constatou a presença do bicho invasor. Imediatamente, ele acionou as autoridades para efetuar a captura do “prêmio” incomum.

“Ele estava lá apenas se divertindo e nadando com os bichos de pelúcia”, avaliou Salvadore Zaffuto, policial do meio ambiente da Pensilvânia, acionado para o resgate.

O agente acredita que a marmota tenha entrado na máquina atrás de algum suposto lanche e acabou presa apenas por algumas horas.

A intrusa acabou capturada em segurança e solta em uma área rural da região, longe o suficiente para não causar um novo transtorno.