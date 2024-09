Mulher é filmada enquanto rouba caixão com corpo de sala de velório Câmeras de segurança do local mostram Patricia Sierra, 47, durante o ato. Suspeita acabou presa Hora 7|Do R7 06/09/2024 - 15h23 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h31 ) ‌



Câmeras de segurança de uma funerária em Las Vegas, nos EUA, registraram Patricia Sierra, 47, enquanto ela roubava um caixão com corpo dentro, na sala de velório local. O falecido acabou abandonado na calçada do lado de fora, com os pés cobertos por sacos plásticos.

Mulher foi filmada enquanto roubava caixão com corpo de sala de velório, nos EUA Reprodução/Las Vegas Metropolitan Police Department (via Daily Star)

Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, a polícia chegou à suspeita no momento em que atendia outra ocorrência em uma loja de conveniência da cidade. O autor do chamado relatou acreditar que Patrícia, presente na mesma abordagem, vestia as mesmas roupas que a mulher gravada na casa funerária.

Ela acabou presa, sob as acusações de furto qualificado e remoção, transferência e distribuição de restos mortais humanos.

Patrícia argumentou que não foi maliciosa e nem pretendia roubar o caixão. No entanto, ao ser confrontada com as imagens, alegou ter desmaiado e não se lembrar de nada.

Consultada pelo Daily Star, a funerária em questão não se manifestou, até o fechamento desta matéria.