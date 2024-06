Mulher encomenda bolo da Hello Kitty e recebe algo assustadoramente longe disso Imagem do pedido viralizou no Facebook, onde cliente expôs até o nome da responsável pela sobremesa duvidosa

Uma mulher identificada como Kenia Ramos, de Monterrey, no México, encomendou um bolo com o formato da cabeça da personagem Hello Kitty. No entanto, acabou recebendo algo assustadoramente longe do esperado.

“Pessoal, não comprem bolos de Fernanda Esquivel”, escreveu Kenia, em postagem composta pela foto acima e uma do perfil da autora da sobremesa duvidosa, conforme reportado pelo tabloide Daily Mail.

“Ela me cobrou (300 pesos) por um bolo da cabeça da Hello Kitty. Serviço ruim. Não a recomendo”, completou.

Além da cobertura cor de rosa, a encomenda também continha cobertura doce avermelhada, despertando uma leve sensação de terror nos observadores.

Segundo o Daily Mail, Fernanda comentou a publicação, alegando que tudo não passava de “uma brincadeira” e que “não sabe cozinha nem um ovo.”