Mulher gasta quase R$ 20 mil em cirurgia para reduzir peso e perde 92% do estômago Pacientes ficam geralmente com 80% do órgão após serem submetidos à gastrectomia vertical, segundo a revista Newsweek Hora 7|Do R7 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em julho de 2022, Donna Worthington, de Birmingham, na Inglaterra, viajou até a Turquia para realizar uma gastrectomia vertical, cirurgia bariátrica que diminui o estômago, auxiliando na redução do peso corporal. No entanto, após ter gastado 2.600 libras no procedimento (o equivalente a quase R$ 18.937,04, na cotação atual), ela acabou com apenas 8% do órgão em questão.

Paciente perdeu 92% do estômago após cirurgia para reduzir peso Reprodução/Donna Worthington (via Newsweek)

“Queria ser uma mãe mais saudável e em forma para poder brincar mais [com meus filhos], sem ficar sem fôlego", revelou Worthington, em entrevista à revista Newsweek. “Achei que perderia peso e que minha saúde mental e física melhoraria, mas aconteceu o oposto.”

A publicação acrescenta que, geralmente, pacientes submetidos à cirurgia em questão continuam com 80% do estômago intacto — o oposto do ocorrido com a mulher de Birmingham, que passou cinco meses internada após ter quase todo o órgão removido do corpo. “Estou presa em casa. Tenho que descer as escadas de bunda com meu marido na minha frente. Ele me coloca no sofá, meus filhos pegam as bebidas para mim, me levanto e o mundo está girando. Não consigo enxergar", lamentou.

“Estou com muito sono e tenho dores de cabeça constantes. Se não fosse meu marido, que tem seu próprio negócio, estaria morta." Para reverter o quadro, Worthington já gastou com assistência médica privada quase a mesma quantia da cirurgia bariátrica na Turquia.

‌



“Meu conselho para qualquer um é não fazer isso", pregou, “ou economize por mais 12 meses, ou pelo tempo que for necessário, para conseguir o dinheiro para fazer o trabalho no seu país de origem." Segundo a Newsweek, uma bariátrica realizada por meio do NHS, serviço de saúde do Reino Unido, custa entre 8.000 e 10.000 libras (R$ 58.163,23 e R$ 72.704,04, respectivamente).

Família denuncia que menina teve estômago perfurado por médico em hospital de SP

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5