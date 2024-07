Multimilionário que não quer envelhecer investe em injeções de células-tronco

‌



Há 11 anos, o multimilionário Bryan Jhonson, 46, fez fortuna com a venda da empresa que era dono, a Braintree Venmo, por US$ 800 milhões (R$ 4.380.336.000, na cotação atual) ao serviço de pagamentos online PayPal. De lá para cá, ele criou uma nova meta: interromper o processo de envelhecimento do corpo humano.

O multimilionário Bryan Johnson está em busca da juventude eterna Reprodução/Instagram/@bryanjohnson_

Nessa busca, ele viajou recentemente da Califórnia, onde vive, para uma clínica nas Bahamas, de propriedade do jogador de golfe Tiger Woods e do cantor Justin Timberlake. No local, ele se submeteu a aplicações de injeções com 300 milhões de células-tronco, “preparadas e enviadas da Suécia, criopreservadas com nitrogênio líquido”, escreveu em postagem no Instagram.

As células, derivadas da medula óssea, foram injetadas nos ombros, quadris e articulações de Bryan. “Nossas articulações, como joelhos e quadris, quebram com a idade, resultando em dor, rigidez e restrição de movimento. Embora eu não tenha nenhum problema articular grave, sinto pequenas dores e incômodos. Estamos explorando se podemos reparar danos normais relacionados à idade, restaurar a vitalidade e diminuir preventivamente a deterioração futura”, explicou.

Segundo o ricaço, o tratamento terá quatro retornos no decorrer dos próximos 12 meses. “A grande ideia aqui: e se a cada doze meses fizéssemos uma série de terapias, como essa, que reparassem os danos (e lesões) que ocorreram naquele ano?” questiona. “O tempo passa, mas nossos corpos permanecem na mesma idade”, conclui.

Bryan está tão mergulhado no projeto contra o envelhecimento, que até acredita poder comemorar o aniversário a cada 19 meses e ser o detentor do recorde de antienvelhecimento mais rápido da história, reduzindo 5,1 anos da idade biológica em apenas sete meses.

Apesar dos esforços contra a biologia, o tabloide Daily Star afirma que os especialistas da área são céticos quanto às pretensões do multimilionário.