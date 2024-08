Noiva descobre traição e realiza casamento de R$ 250 mil sem o noivo Relacionamento de Lindsay Slater, 31, chegou ao fim após 12 anos, sendo comemorado com o que ela chamou de ‘celebração da liberdade’ Hora 7|Do R7 27/08/2024 - 13h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h53 ) ‌



Um casal de Mansfield, na Inglaterra, estava às vésperas de celebrar a união definitiva entre eles, quando a noiva descobriu ter sido traída. A princípio, Lindsay Slater, 31, cancelou o casamento. No entanto, pensou melhor e decidiu transformar a decepção em uma grande festa, a qual os agora ex haviam gastado cerca de US$ 46 mil — o equivalente a R$ 253.298,94, na cotação atual.

Noiva traída realizou casamento de R$ 250 mil sem o noivo Reprodução/Facebook/@lindsay.s.slater

“Não sabia como sobreviveria”, revelou Slater, em entrevista à agência de conteúdo SWNS. “Estava perturbada — era tarde demais para voltar nos planos do casamento. Todo aquele dinheiro gasto. Mas havia uma grande parte de mim que pensava ‘estou livre’ — é o começo de uma era melhor.”

Foi com esse pensamento que ela entrou em contato com todos os convidados para divulgar o que chamou de “celebração da liberdade”.

Entre 60 e 70 pessoas compareceram ao evento, que contou com jantar, discursos e uma festa com DJ e tocadores de bongô. Após o encontro rolou até lua de mel na ilha grega de Creta, viagem em que teve a companhia de uma amiga.

‌



“Fiquei tão surpresa com o apoio de todos — foi tão fortalecedor. Estava cercada por tanto amor — realmente me lembrou que eu não precisava dele”, concluiu.

Conforme reportado pelo jornal New York Post, o noivo traidor preferiu não se manifestar. No entanto, admitiu a infidelidade.