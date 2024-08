Pânico no circo! Ursa desce de skate elétrico em picadeiro e ataca treinador Momento aterrorizante ocorreu em Biysk, na Rússia, e acabou registrado em vídeo por integrante da plateia Hora 7|Do R7 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma ursa a bordo de um skate elétrico se apresentava junto ao treinador, no picadeiro de um circo em Biysk, na Rússia. No entanto, em dado momento, o animal abandonou o número e partiu para cima do homem. A cena aterrorizante foi registrada em vídeo por um integrante da plateia. Assista abaixo!

Para se defender da fera de 164 kg, Sergei Prichinich, o profissional em questão, usou o pedaço de madeira que tinha em mãos. Ele também contou com o apoio de outro funcionário, que cutucou o bicho com um bastão por entre as grades do picadeiro.

Quando finalmente conseguiu ficar em pé, a ursa retomou a calma e caminhou obedientemente até Prichinich.

Relatórios afirmam que após o incidente, o treinador foi levado às pressas ao hospital. No entanto, um porta-voz do circo negou a urgência e disse que a apresentação continuou normalmente.

Nikita Mikhailov, chefe da atração, também adotou um tom mais ponderado sobre a ocorrência: “É um animal, e eles podem se comportar de forma diferente, podem não gostar de algo, podem expressar emoções dessa forma. Todo treinador entende isso”, defendeu ele, conforme reportado pelo tabloide britânico Daily Mail.