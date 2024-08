Patrimônio cultural: lanchonete mantém esqueletos humanos sob os pés de clientes Restos mortais foram descobertos durante a construção do restaurante de gigante do fast food em Roma, na Itália Hora 7|Do R7 07/08/2024 - 14h44 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h44 ) ‌



Em 2014, durante a construção de uma filial do McDonald’s em Roma, na Itália, trabalhadores descobriram uma estrada de 2 mil anos sob o solo. Para completar, os arqueólogos chamados ao local encontraram os esqueletos de três homens, com idades entre 35 e 40 anos. Sob a premissa de que os achados fossem preservados, a obra do restaurante continuou e, como consequência, os clientes do estabelecimento hoje fazem refeições com vista para os restos mortais do trio em questão.

Foi o que surpreendeu recentemente a turista acima, identificada no TikTok como Kassidy. “O McDonald’s mais assustador do mundo”, escreveu ela na legenda da postagem.

“Há um esqueleto perfeito... Em um McDonald’s”, reitera durante a gravação.

Até o momento, a publicação soma 1,2 milhão de visualizações, com alguns comentários para lá de pertinentes.

“Você está em Roma e foi ao McDonald’s?!”, criticou uma internauta. “Esse é o Mc mais gótico de todos os tempos”, apontou outro.