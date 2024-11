Pesquisadores encontram fezes de baratas em celulares Estudo revela que o uso de smartphones na cama pode expor os usuários a germes prejudiciais, aumentando os riscos à saúde Hora 7|Do R7 14/10/2024 - 14h06 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h06 ) twitter

A bactéria Pseudomonas aeruginosa transmitida por baratas, é a causa de diversas infecções, principalmente em pessoas que estão com o sistema imunologico baixo Reprodução/University Of Surrey

Um centro de pesquisas, em parceria com a MattressNextDay, uma empresa britânica especializada na venda de colchões e produtos relacionados ao sono, emitiu um alerta sobre o uso do telefone na cama. Além de prejudicar a qualidade do sono, pode levar para a cama bactérias encontradas em fezes de baratas, que trazem prejuízos à saúde.

Segundo o jornal Daily Mail, estudos mostram que milhares germes e bactérias estão presentes nas superfícies dos aparelhos telefônicos e eles podem causar pneumonia e até infecções graves nas pessoas. Em um grupo de 575 pessoas, cerca de 431 delas utilizam o celular no momento de ir dormir.

Em um grupo de 575 pessoas, cerca de 431 delas utilizam o celular no momento de ir dormir. Reprodução/Mattress Next Day

Uma das bactérias mais comuns transmitidas por baratas no contato com a superfície é a pseudomonas aeruginosa. Ela causa de diversas infecções, principalmente em pessoas com o sistema imunológico baixo.

A cama é um ambiente propício para o desenvolvimento de diversas bactérias, já que é um local úmido e quente.

‌



“Lembre-se, sua cama deve ser um santuário para descanso, não uma placa de Petri para bactérias potencialmente prejudiciais”, disse Martin Seeley, especialista em sono e CEO da MattressNextDay.

Fazer a higienização de seus smartphones ou smartwatches pode eliminar totalmente as bactérias encontradas nos dispositivos, mas uma pesquisa anterior realizada pela University of Surrey, no Reino Unido, estimou que somente 51% das pessoas realizam uma higienização adequada.