Píton abocanha ornitorrinco, em momento 'incrivelmente raro', segundo especialista Apesar dessa espécie de mamífero ser atacada por outros predadores, ela não é vista como vítima de serpentes Hora 7|Do R7 24/10/2024 - 14h40 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h40 )

Um píton foi flagrado enquanto abocanhava um ornitorrinco, em registro captado pelo ecologista Elliot Bowerman, no Parque Estadual Clear Creek, na Austrália.

Ornitorrinco foi abocanhado por píton, em riacho na Austrália Reprodução/Elliot Bowerman

“Foi um encontro único", declarou o profissional, ao Yahoo local. Ele acrescentou não saber qual foi o desenrolar da disputa: “Observei por um minuto ou mais e então os deixei."

Avaliação que acabou reforçada por dois dos maiores especialistas em ornitorrincos do mundo, consultados pelo site de notícias.

“Nunca me deparei com isso durante meu tempo de trabalho com ornitorrincos“, assumiu a Dra. Tamielle Brunt, responsável pelo PlatypusWatch, projeto que visa a conservação da espécie em questão. “Os predadores nativos mais comuns são águias-marinhas e falcões. Eles podem facilmente descer e pegá-los na água.”

O ecologista Joshua Griffiths também revelou que essa foi a primeira vez na qual se deparou com esse tipo de situação. “Acho que sempre pensamos que serpentes grandes são predadoras em potencial, mas deve ser incrivelmente raro", especulou.

