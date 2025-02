Professora é acusada de agir como gata e ‘rosnar’ quando não a chamam de ‘Srta. Ronronar’ Docente trabalha em escola de ensino médio de Logan City, na Austrália. Imagens mostram a mulher usando tiara com orelhas felinas e colar com a palavra ‘ronronar’ Hora 7|Do R7 11/02/2025 - 15h30 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h37 ) twitter

A professora de uma escola de ensino médio em Logan City, na Austrália, é acusada de agir como uma gata durante as aulas ministradas por ela na instituição. Imagens publicadas pelo jornal The Courier-Mail revelam a docente usando tiara com orelhas felinas e um colar com a inscrição “Purr” (“ronronar”, em tradução livre do inglês).

Professora é acusada de agir como gata em escola na Austrália Reprodução/The Courier-Mail (via New York Post)

“Ela obriga as crianças a chamá-la de Srta. Ronronar e grita e rosna quando elas não obedecem”, escreveu um parente no Facebook, conforme reportado pelo jornal New York Post. “Ela senta na sala de aula e lambe as mãos. É absolutamente nojento. Algo precisa ser feito sobre isso.”

Em entrevista ao Courier-Mail, a mesma mulher disse aguardar uma reposta da escola, que ainda não respondeu ao contato do site de notícias News.com.au.

Na mesma publicação do Facebook citada acima, outra mãe alegou que a professora “fez” a filha dela “ronronar para pegar um pirulito”.

‌



Até o momento, nenhuma autoridade local se manifestou sobre o episódio.

