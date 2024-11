Receita viral é responsabilizada por tornar pepinos escassos na Islândia Salada à base do vegetal fez com que agricultores do pequeno país nórdico não conseguissem abastecer os supermercados locais com o ingrediente Hora 7|Do R7 30/10/2024 - 19h20 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h26 ) twitter

Nos últimos meses, a receita de uma salada à base de pepino viralizou no TikTok. Em especial na Islândia, onde os agricultores passaram a encontrar dificuldade em abastecer os supermercados locais com o ingrediente em questão.

A situação foi compartilhada pela associação da categoria (a SFG, na sigla em inglês) com a BBC News e foi reforçada pela rede de supermercados Hagkaup. A empresam, inclusive, informou que as vendas de pepino mais do que dobraram após a tendência online.

Uma das raízes do viral está no conteúdo publicado pelo influenciador canadense Logan Moffitt, conforme mostrado no vídeo acima. Uma das frases mais usadas por ele nas legendas é: “Às vezes, você só precisa comer um pepino inteiro.”

Apesar da responsabilização, Moffit lembrou em entrevista à Fox News, que o clima atual favorece a procura por esse tipo de receita. “A época perfeita para comer salada de pepino", pontuou.

Em reforço à tese do tiktoker, Kristín Linda Sveinsdóttir, diretora de marketing da SFG, acrescentou que a falta do produto também é comum na Islândia nos meses finais do ano.

Receita viral é responsabilizada por tornar pepino escasso na Islândia Reprodução/TikTok/@logagm

“Tudo está acontecendo ao mesmo tempo”, observou a profissional, ao destacar o retorno das férias escolares de verão como um dos fatores para a atual escassez do produto.

