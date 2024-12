Rússia: pedestre tropeça em cerca, é atropelado e vira caso de polícia Câmera de vigilância flagrou ocorrência bizarra em via da cidade de Bratsk. Aparentemente, vítima saiu ilesa da situação Hora 7|Do R7 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um pedestre caminhava tranquilamente por uma via coberta de neve, em Bratsk, na Rússia, quando tropeçou e caiu sobre uma cerca. No entanto, ao levantar e caminhar alguns metros, ele acabou atropelado por um carro. Assista abaixo!

Две минуты безумия в Сибири: в Братске мужчина сначала упал через ограду, а затем его сбила машина.



По пути домой парень не без труда обошёл забор, однако злоключения не закончились: его сбила машина. Мужчина чудом выжил и отделался легким испугом. pic.twitter.com/JJx4Bk9iyT — baza (@bazabazon) December 3, 2024

Após os dois acidentes, o homem ficou de joelhos, aparentemente, tentando entender o que havia acontecido.

“O motorista pareceu ter batido no homem de propósito e calmamente seguiu em frente, fugindo da cena do acidente. A julgar pelo vídeo, não sofreu ferimentos graves e saiu com um leve susto”, escreveu o site de notícias russo Baza News.

A publicação acrescenta que “um passante imediatamente se aproximou dele, perguntou se estava tudo bem e se ele precisava de ajuda.”

‌



Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, uma investigação policial sobre a ocorrência está em andamento.

Pedestre tropeçou em cerca e foi atropelado na Rússia Reprodução/X/@bazabazon

A

‌



Asteroide cruza o céu e ilumina região remota da Rússia

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5