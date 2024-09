Simulação revela o que rolaria se um grão de areia na velocidade da luz atingisse a Terra Cenário fisicamente impossível no espaço é apenas um exercício de imaginação compartilhado por canal no YouTube Hora 7|Do R7 04/09/2024 - 18h36 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O canal do YouTube @DarkUniverse2 compartilhou uma simulação sobre o que aconteceria se um grão de areia na velocidade da luz atingisse a Terra. Apesar do conteúdo ter sido compartilhado há 3 meses, ele voltou a circular recentemente no X.

Simulação mostra o que rolaria se um grão de areia na velocidade da luz atingisse o planeta Reprodução/YouTube/@DarkUniverse2

A situação é impossível, uma vez que objetos com massa no espaço não conseguem atingir a velocidade da luz, cerca de 299.792.458 metros por segundo. Ainda assim, o exercício de imaginação em questão surpreendeu muitos espectadores. “Novo medo foi revelado”, escreveu um deles.

O software usado pelo canal é o Universe Sandbox, que combina gravidade, clima, colisão e interações materiais, visando cenários fictícios. No caso do nosso planeta ser impactado por asteroide de 2 mm (tamanho máximo de um grão de areia) na velocidade da luz, a primeira consequência seria uma onda de choque muito forte, que se espalharia por todo o globo. Ainda assim, há 92,2% de chance dos seres humanos sobreviveram.

O maior problema viria 27 anos após o impacto, quando a Terra se tornaria uma enorme “bola de neve”. Segundo o narrador, a temperatura média global seria de -146 graus Celsius.

‌



Apenas uma pequena faixa próxima à Linha do Equador permaneceria descongelada, com 61,1% de chance de haver pessoas por ali — provavelmente, vivendo no subsolo.

Assista abaixo ao vídeo completo: