Tendência online: usuários de rede social acreditam que cebola sobre o peito combate tosse Remédio caseiro não possui nenhum amparo científico, segundo médica consultada por tabloide britânico Hora 7|Do R7 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h00 )

Recentemente, influenciadores do TikTok compartilharam vídeos nos quais aparecem com rodelas de cebola sobre o peito. Segundo eles, trata-se de um remédio caseiro para combater a tosse.

Cebola sobre o peito para combater tosse é tendência no TikTok Reprodução/TikTok/@amoreenalm

“Vou confiar”, escreveu Amoreena McNally (acima), em postagem na rede de vídeos curtos, que alcançou 1,1 milhão de curtidas. “Estou tossindo desde agosto e nada ajudou”, acrescentou.

Alguns comentaristas endossaram o método em questão. “Cebolas absorvem germes”, informou uma usuária. “Cebola roxa é ainda melhor para quando você está doente", defendeu outra.

No entanto, a médica Jen Caudle, de Nova Jersey, nos EUA, explicou em entrevista ao tabloide Daily Mail, que o suposto remédio para combater tosse não tem amparo científico algum.

“Cebola não vai fazer isso, ok? Colocar nas meias, dormir com ela, etc., não vai necessariamente eliminar toxinas ou deixar você menos doente", garantiu, “temos nossos órgãos para nos livrar de toxinas."

