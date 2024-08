Tênis abandonado em museu de NY é contemplado por visitantes: ‘Arte moderna’ Calçado atraiu a atenção de curiosos que estavam no local e acabou viralizando nas redes sociais Hora 7|Do R7 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um tênis abandonado no Museu Guggenheim, em Nova York, atraiu não apenas a atenção dos visitantes, mas também olhares contemplativos diante do objeto. A cena foi registrada em vídeo e posteriormente compartilhada no TikTok. Assista abaixo!

A data da gravação não foi divulgada pelo autor da postagem. Ainda assim, acabou comparada à obra “A Fonte”, do dadaísta Marchel Duchamp — um urinol exposto em 1917, que questionava o objeto artístico.

Nos comentários, o público se dividiu entre críticos e entusiastas do calçado deixado para trás.

“Arte moderna é até onde um tênis perdido se torna uma obra de arte instantânea”, observou um internauta. “Eu tirava foto também”, admitiu outro.

Até o fechamento desta matéria, o Museu Guggenheim não se manifestou sobre a ocorrência.