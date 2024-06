Touro de rodeio escapa de arena e deixa três feridos após chifradas e pisoteios Party Bus, como o animal é chamado, pulou cerca de 2 m de altura, antes de promover o caos no estacionamento do evento, em Sisters, no Oregon (EUA)

Alto contraste

A+

A-

Um touro enfurecido abandonou uma arena de rodeio, em Sisters, no Oregon (EUA) após pular uma cerca com aproximadamente 2 m de altura. Na sequência, Party Bus, como é chamado, promoveu o caos no estacionamento do evento, de onde partiu para deixar três pessoas feridas.

O ataque a uma delas foi captado em vídeo, amplamente compartilhado nas redes sociais. Assista abaixo:

Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, a organização do rodeio informou que duas das três pessoas lesionadas foram encaminhadas ao hospital.

Já a polícia reportou que uma terceira vítima com ferimentos leves foi encaminhada para atendimento por agentes no local da ocorrência — um deles também teve escoriações sem maior intensidade.

Publicidade

Felizmente, após tanta bagunça, Party Bus acabou capturado.

A Associação Profissional de Cowboys de Rodeio dos EUA emitiu comunicado, no qual lembra que, “embora o rodeio seja um esporte altamente divertido, em ocasiões muito raras também pode representar algum risco.”

Ao final, a instituição desejou votos de recuperação aos feridos.