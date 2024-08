Tubarão-branco abocanha barco e apavora pescadores: ‘Hora de ir embora’ Predador com 5 m de comprimento deixou marcas profundas no veículo, que navegada pela costa de Sunshine Coast, na Austrália Hora 7|Do R7 27/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h10 ) ‌



Um enorme tubarão-branco abocanhou um barco de pesca, que navegava pela costa de Sunshine Coast, na Austrália. Todas as etapas do ataque feroz foram registradas em vídeo e compartilhadas no TikTok por Jayden Grace, um dos ocupantes do veículo. Assista abaixo!

O tubarão circulou os pecadores por aproximadamente um minuto, até cravar os dentes na lateral do barco.

“Uau! Uau! Uau! Ele mordeu meu barco!”, grita Grace, durante a gravação. “Acho que é hora de ir embora”, concluiu.





‌



O ataque deixou marcas profundas na embarcação. Mas, felizmente, ninguém saiu ferido do encontro.

Em postagem no Facebook, Grace calculou que a fera em questão tinha aproximadamente 5 m de comprimento. “De longe, o maior tubarão que já vi na minha vida!”, exclamou.