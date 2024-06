Hora 7 |Do R7

Ursa patinadora agarra e derruba treinador durante espetáculo, mas circo afirma: ‘Ela o ama’ Cena que lembra ataque foi registrada no Mash Circus, na cidade russa de Obninsk. Administração da atração classificou episódio como ‘normal’

Alto contraste

A+

A-

Uma ursa patinadora interagia com o treinador dela durante apresentação no Mash Circus, na cidade russa de Obninsk, quando partiu para cima do homem a ponto de derrubá-lo. A cena, a princípio assustadora, foi captada por alguém da plateia e posteriormente compartilhada online. Assista abaixo:

Durante a interação, o público chega a se exaltar nos assentos. No entanto, logo se acalma ao ver que o animal saiu de sobre o treinador.

Conforme reportado pelo tabloide britânico Daily Mail, a administração do circo emitiu comunicado após o incidente.

“Ela não o machucou de forma alguma”, explicaram. “Estava realmente brincando com ele. São ações normais. Ela o ama.”