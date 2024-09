‘Vem pro fut!’ Filhote de elefante tenta jogar bola com mamãe desinteressada Vídeo compartilhado nas redes sociais por fundador de santuário na Tailândia encantou diversos internautas Hora 7|Do R7 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Uma filhote de elefante resgatou o antigo meme “vem pro fut”, ao tentar jogar bola com a mãe dela, em santuário dedicado à espécie, na Tailândia. O momento adorável acabou compartilhado no Instagram por Lek Chailert, fundadora do local. Assista abaixo!

Apesar das investidas da elefantinha, a mamãe aparentemente não demonstrou interesse em participar da brincadeira.

Ainda assim, o vídeo derreteu o coração de milhares de internautas.

“Simplesmente faz a alma sorrir, ao aproveitarem a vida e não serem submetidos à crueldade”, ressaltou uma comentarista. “Ela é ótima com a tromba”, reparou outra.

Segundo a revista India Today, a autora da postagem, Lek Chailert, é conhecida por atuar na luta pelos direitos dos animais. O santuário criado por ela é o lar de mais de 100 elefantes resgatados.